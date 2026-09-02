Маргарита Пушкина, директор и основатель институциональной платформы Cosmoscow «Эту работу Ольги Чернышевой я приобрела в декабре 2025-го на нашей ярмарке графики «Обертон» — на стенде галереи Iragui.
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