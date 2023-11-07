Почему закаты на Марсе синие, а не красные?

В придании лазурного, а не малинового оттенка марсианских закатов виновата пыль в воздухе. Когда мы смотрим на Землю и Марс, кажется, что каждая из планет выбрала себе основную цветовую схему и придерживается ее.
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