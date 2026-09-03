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Вышел полноценный трейлер сериала "Гарри Поттер": новые кадры Хогвартса, звездный каст и музыка Ханса Циммера

Вышел полноценный трейлер сериала "Гарри Поттер": новые кадры Хогвартса, звездный каст и музыка Ханса Циммера

Первый сезон, получивший название "Гарри Поттер и философский камень", выйдет 25 декабря 2026 года. В опубликованном ролике впервые детально показали обновленный визуальный стиль школы чародейства и волшебства, а также ключевые сцены первого учебного года.

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