Вышел полноценный трейлер сериала "Гарри Поттер": новые кадры Хогвартса, звездный каст и музыка Ханса Циммера

Первый сезон, получивший название "Гарри Поттер и философский камень", выйдет 25 декабря 2026 года. В опубликованном ролике впервые детально показали обновленный визуальный стиль школы чародейства и волшебства, а также ключевые сцены первого учебного года.
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