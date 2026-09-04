Росавиация сообщила о дополнительных ограничениях в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
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