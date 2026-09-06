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Русская весна

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Депутат Рады назвал «ястребов» Евросоюза петухами

Депутат Рады назвал «ястребов» Евросоюза петухами

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал «ястребов» Евросоюза «петухами», опасающимися завершения конфликта на Украине, которое повлечет за собой потерю выделенных средств.

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