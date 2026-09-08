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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» отказался повышать предложение Уотсону после того, как тот отклонил первый вариант

« Денвер » сделал Пейтону Уотсону только одно предложение о новом контракте и не стал делать новое после отказа баскетболиста, сообщает Беннетт Дурандо из The Denver Post.

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