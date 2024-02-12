15 сентября 2023 года освобождён от должности руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько, который в течение почти полутора десятков лет возглавлял "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта, использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними".
Это не «халатность», это — самая настоящая госизмена
Комментарии
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Cветлана Юдина
Столько необходимых ЧИСТОК в нашей стране нужно!!!
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7 час.
Tania Еременко
Не в этом дело - надо смотреть , кого назначать на такие руководящие посты. НЕРАДЬКО - сразу подозрительно. Проверять надо. Нет у нас сейчас СМЕРШа. А жаль.
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7 час.
Александр Денисов
Все таки рыбу чистят с головы...
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15 мин.
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