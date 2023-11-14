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Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Окинул взглядом раздевалку и подумал, что у нас команда U23. Нам нужны везение, отсутствие травм и стабильность для борьбы с «Сити»

Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Окинул взглядом раздевалку и подумал, что у нас команда U23. Нам нужны везение, отсутствие травм и стабильность для борьбы с «Сити»

«Надеюсь на это. Я окинул взглядом нашу раздевалку [в воскресенье] и подумал, что у нас команда U23. Но мастерство у нас все равно есть.

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