Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнёрстве в ходе визита Владимира Зеленского.Канада будет поддерживать операцию UNIFIER до 2029 года, укреплять ВСУ и уделять особое внимание средствам ПВО, предоставлять технику, снаряды и другую военную поддержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Непотопляемый Вит...
- ВП Иван Спиридонов: ...
- М Непотопляемый Вит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым