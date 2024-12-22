FT: команда Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ в день инаугурации

В день инаугурация команда Дональда Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ.Команда избранного президента США Дональда Трампа в день инаугурации может объявить о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения.
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