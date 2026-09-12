🧧 На востоке Крыма стартовал юбилейный этап поисковой экспедиции «Вахта Памяти» Торжественное открытие 10-го сезона провели возле памятника 320-й стрелковой дивизии в Кировском районе.
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