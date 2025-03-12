Сенатор Грэм: если Россия откажется от перемирия, США введут суровые санкции

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что если Россия откажется от предложенного перемирия в конфликте на Украине, то Вашингтон применит "самые суровые санкции".
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