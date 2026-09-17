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Тульские новости

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В Чернском районе поймали похитителя запчастей с предприятия

В Чернском районе поймали похитителя запчастей с предприятия

Сообщается, что в полицию обратился сотрудник безопасности предприятия. Мужчина рассказал, что с 2022 года на территории регулярно похищаются автомобильные запчасти и шины.

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