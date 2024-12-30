Важное уведомление для пенсионеров: подайте заявление на новую льготу до 31 декабря Юлия ЧелкановаЛьгота для пенсионеров становится актуальной темой в свете новых возможностей, которые открываются для пожилых граждан.
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