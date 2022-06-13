Первый человек, который «увидел» атом: кто такой Эрвин Мюллер

13 июня 1911 года родился выдающийся немецко-американский физик Эрвин Вильгельм Мюллер. Он известен благодаря своим изобретениям:— в 1936 году, работая в лаборатории Siemens, изобрел электронный автоэмиссионный микроскоп с разрешением 2 нанометра (нм), за создание которого ему дали докторскую степень;— в 1951 Мюллер усовершенствовал свое изобретение, создав, ионный микроскоп, который благодаря разрешающей способности 0,25 нм стал первым прибором, использованным для наблюдения за атомами;— в 1968 создал ионный проектор с атомным зондом, способный распознавать выбранный отдельный атом на металлической поверхности.