В ЕС согласовали продление персональных антироссийских санкций сразу на три года в обмен на снятие ограничений с Фридмана и Усманова

Решение постоянных представителей стран – членов Евросоюза (ЕС) касается ограничений в отношении физических и юридических лиц из России и Белоруссии и не затрагивает так называемые секторальные санкции (ограничения на отдельные отрасли или сферы деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Эстония планирует...
- АЛ Эстония планирует...
- АУ Обновленный седан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым