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Журнал «Профиль»

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В ЕС согласовали продление персональных антироссийских санкций сразу на три года в обмен на снятие ограничений с Фридмана и Усманова

В ЕС согласовали продление персональных антироссийских санкций сразу на три года в обмен на снятие ограничений с Фридмана и Усманова

Решение постоянных представителей стран – членов Евросоюза (ЕС) касается ограничений в отношении физических и юридических лиц из России и Белоруссии и не затрагивает так называемые секторальные санкции (ограничения на отдельные отрасли или сферы деятельности.

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