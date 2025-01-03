Властный бардак в Южной Корее продолжается - смещенного с поста экс-президента страны не дали арестовать его сторонники и военные

Толпа сторонников экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, отправленного в отставку в порядке импичмента и помогавшего Зеленскому, устроила потасовку с полицией, сорвав санкционированный южнокорейским судом арест проштрафившегося политика.
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