Ольга Курлаева: Чей борщ подают в Севастополе ?

Чей борщ подают в Севастополе Атмосферная корчма на месте бывшего общественного туалета.Всегда сюда заглядываем: меню на сурджике пятью страницами сала , десятком видов горилки, и тот украинский колорит, который мы любили и, которого на Украине больше не встретить.