Мишустин утвердил план электроэнергетики России до 2042 года с ростом АЭС

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил генеральную схему энергетики до 2042 года. Документ определяет развитие электроэнергетики с акцентом на атомные станции и возобновляемые источники энергии, снижая зависимость от тепловых электростанций.
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