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Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк

Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК распространяют информацию о том, что боевики, входящие в состав Вооружённых сил Украины, обрушили три снаряда калибром 155 мм на населённый пункт Ясиновая и шесть аналогичных снарядов на мирные района Донецка.

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