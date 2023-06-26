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В понедельник в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы

В понедельник в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы

В понедельник, 26 июня, в Северной столице сохранится облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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