«Перестала получать удовольствие»: после запрета World Athletics легкоатлетка Сидорова объявила о завершении карьеры

Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры. Прыгунья с шестом пропускала нынешний сезон из-за беременности, а после заявления главы World Athletics Себастьяна Коу о недопуске россиян до Олимпиады в Париже решила не возвращаться в сектор.
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