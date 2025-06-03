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Царьград

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Встреча в Вашингтоне: Ермак обсудил переговоры с Уиткоффом

Встреча в Вашингтоне: Ермак обсудил переговоры с Уиткоффом

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Вашингтоне с представителем США Стивом Уиткоффом, обсудив украино-российские диалоги, проходившие ранее в Стамбуле.

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