iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Модель показала, что ИИ не обязательно должен быть единственным финалом человечества: цивилизации могут исчезать и возрождаться

Модель показала, что ИИ не обязательно должен быть единственным финалом человечества: цивилизации могут исчезать и возрождаться

Симуляция 10 сценариев будущего Земли на 1000 лет показала, что устойчивость зависит прежде всего от расхода ресурсов и способности восстанавливаться после кризисовУчёные смоделировали, как технологическая цивилизация может развиваться после кризисов, и показали, что её судьба зависит не только от внешних угроз, но и от внутренних факторов — управления, расхода ресурсов и способности восстанавливаться после коллапсов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии