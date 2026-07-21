Модель показала, что ИИ не обязательно должен быть единственным финалом человечества: цивилизации могут исчезать и возрождаться

Симуляция 10 сценариев будущего Земли на 1000 лет показала, что устойчивость зависит прежде всего от расхода ресурсов и способности восстанавливаться после кризисовУчёные смоделировали, как технологическая цивилизация может развиваться после кризисов, и показали, что её судьба зависит не только от внешних угроз, но и от внутренних факторов — управления, расхода ресурсов и способности восстанавливаться после коллапсов.