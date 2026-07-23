Как простая надувная подушка заменила клинья и превратила монтаж в одиночку в удовольствие

Когда я впервые столкнулась с необходимостью самостоятельно заменить межкомнатную дверь, перспектива возиться с деревянными клинышками, бесконечно подбивая их молотком и ловя ускользающий уровень, вызывала уныние.
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