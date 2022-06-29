Valve втихомолку ухудшила некоторые Steam Deck, хотя и утверждает, что геймеры не почувствуют разницы

На днях компания Valve объявила, что планирует удвоить поставки Steam Deck в ближайшие месяцы. Однако, похоже, это может не понравиться пользователям.
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