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Российские штурмовики взяли Успеновку, преодолев укрепления ВСУ

Российские штурмовики взяли Успеновку, преодолев укрепления ВСУ

Российские штурмовики освободили Успеновку в Донецкой Народной Республике, преодолев укреплённые позиции ВСУ с помощью противотанковых мин.

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