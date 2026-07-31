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Zero Hedge

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China-Focused Influence Program Courted Senior US Media Figures With Sponsor-Paid Trips

China-Focused Influence Program Courted Senior US Media Figures With Sponsor-Paid Trips

China-Focused Influence Program Courted Senior US Media Figures With Sponsor-Paid Trips Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, A journalist's review of Committee of 100 (C100) records has renewed scrutiny of sponsor-paid trips that brought senior figures from major U.

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