Автоэксперт поддержал увеличение числа допустимых ошибок во время сдачи на права

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал изменения, касающиеся сдачи экзамена и получения водительского удостоверения, которые вступят в силу 1 апреля.
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