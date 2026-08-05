🗣Сегодня, 5 августа в 10:00 в Новоаннинском пройдут плановые учения на тему: «Порядок действий органов местного самоуправления при получении сигнала «Ракетная опасность».
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🗣Сегодня, 5 августа в 10:00 в Новоаннинском пройдут плановые учения на тему: «Порядок действий органов местного самоуправления при получении сигнала «Ракетная опасность».
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