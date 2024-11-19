Bloomberg: Минюст США намерен через суд заставить Google продать браузер Chrome

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Министерство юстиции США намерен обратиться в суд с требованием заставить корпорацию Alphabet, в которую входит компания Google, продать браузер Chrome.
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