Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Глава государства отметил умение еврейских общин беречь древние традиции и воспитывать у молодежи уважение к культурному и духовному наследию предков.
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