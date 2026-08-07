«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

Ну так правильно всё!... На работу они ехать стали реже... А вот за гражданством и, соответственно, за бюджетной халявой прут как саранча...

Эльвира Величутина

Даже, если и так, то это временное явление. Потыркаются по другим странам и вернуться. Здесь для них "всё по кайфу"😀