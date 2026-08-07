Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

Телеканал "78" Более чем на 10% сократился поток иностранных специалистов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

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Комментарии
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Балу -
Ну так правильно всё!... На работу они ехать стали реже... А вот за гражданством и, соответственно, за бюджетной халявой прут как саранча...
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1 м.
Поля Русс
БЛА, БЛА, БЛА.....И ЭТО ПЕЧАЛЬНО ...
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1 м.
Эльвира Величутина
Даже, если и так, то это временное явление. Потыркаются по другим странам и вернуться. Здесь для них &quot;всё по кайфу&quot;😀
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1 м.