«Чем жёстче, тем лучше!»: мигранты из Средней Азии стали реже приезжать в РФ на работу

Телеканал "78" Более чем на 10% сократился поток иностранных специалистов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
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