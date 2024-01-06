Топ-3 видео «За рулем» – горячие ролики 2023 года

Прошедший 2023 год для нашего YouTube-канала оказался весьма успешным. Каждый месяц мы выкладывали для вас по 10-15 роликов в самых разных форматах – от тестов горячих автоновинок до прикладных материалов об эксплуатации и ремонте редакционных машин.