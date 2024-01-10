Советник Пушилина Гагин: под Новомихайловкой ВСУ побежали с двух направлений

Под населенным пунктом Новомихайловка Вооруженные силы Украины побежали с двух направлений. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии