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Советник Пушилина Гагин: под Новомихайловкой ВСУ побежали с двух направлений

Советник Пушилина Гагин: под Новомихайловкой ВСУ побежали с двух направлений

Под населенным пунктом Новомихайловка Вооруженные силы Украины побежали с двух направлений. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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