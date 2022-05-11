Болгарский биатлонист: Вы хотите, чтобы я пожертвовал на то, что убивает людей?

Болгарский биатлонист Благой Тодев не хочет жертвовать деньги на поставки оружия на Украину.«Я хочу обратиться к премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и министру спорта Радостину Василеву.
Популярные статьи
- Охлобыстин: Отчего возникла тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах? Скажу так: мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших!
- Храни Боже Россию и её президента!
- Сухоруков одной честной фразой про Путина нокаутировал всех врагов президента России!
Свежие комментарии