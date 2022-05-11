СССР-Россия

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Болгарский биатлонист: Вы хотите, чтобы я пожертвовал на то, что убивает людей?

Болгарский биатлонист: Вы хотите, чтобы я пожертвовал на то, что убивает людей?

Болгарский биатлонист Благой Тодев не хочет жертвовать деньги на поставки оружия на Украину.«Я хочу обратиться к премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и министру спорта Радостину Василеву.

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