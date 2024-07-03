Как туалет расскажет о низком интеллекте: от этой привычки лучше избавиться Евгения КомароваИсследование привычек в туалете и их влияние на уровень интеллекта привлекает внимание специалистов и общественности.
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