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Фетисов о Байкале: «Наше общее достояние, сделаем все возможное для его сохранения»

Вячеслав Фетисов высказался о важности Байкала. 8 марта на льду озера прошел товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области.

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