В московском «Динамо» не против появления команды КХЛ в Петербурге

Об этом заявил президент клуба Виктор Воронин Президент и председатель совета директоров столичного «Динамо» Виктор Воронин дал интервью ТАСС, в котором заявил, что московский клуб не против появления в Континентальной хоккейной лиге динамовской команды из Санкт-Петербурга.
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