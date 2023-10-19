Контрабандиста женьшеня на границе с Китаем раскусила Уссурийская таможня

Очередную попытку незаконного вывоза почти 3 кг корней дикорастущего женьшеня стоимостью более 3,5 млн рублей пресекли сотрудники Уссурийской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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