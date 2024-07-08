Карбери о подписаниях «Вашингтона»: «Феноменальная работа. Четко понимаем, как хотим играть и будем работать над этим»

«Кэпиталс» сделали несколько приобретений, выменяв форвардов Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджипани, защитника Джейкоба Чикрана и вратаря Логана Томпсона, а также подписав защитника Мэтта Роя и нападающих Тэйлора Рэддиша и Брэндона Дьюхэйма на рынке свободных агентов.