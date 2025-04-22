Искусственный интеллект предсказал цену биткоина на 1 мая 2025 года

На данный момент первая криптовалюта сохраняет фазу устойчивой консолидации. За последние недели флагман крипторынка смог немного укрепиться, однако пробить ключевой психологический рубеж в $85 000 так и не удалось.
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