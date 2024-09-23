Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь прорваться к Глушково, попали в сложную ситуацию у поселка Медвежье в Курской области, которую прямо можно назвать мясорубкой, где они сыграли роль пушечного мяса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии