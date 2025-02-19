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Против экс-депутата Пономарева возбуждено дело о насильственном захвате власти

Против экс-депутата Пономарева возбуждено дело о насильственном захвате власти

Бывший депутат Государственной думы (ГД) Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) стал фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

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