Против экс-депутата Пономарева возбуждено дело о насильственном захвате власти

Бывший депутат Государственной думы (ГД) Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) стал фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
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