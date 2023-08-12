Отряд боевых кораблей Северного флота вышел из Североморска для решения задач в Арктике

Отряд боевых кораблей Северного флота ВМФ России, в составе которых большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", танкер "Сергей Осипов" и спасбуксир "Алтай" вышел из Североморска.