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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» продлил Корчински на 2 года. Кэпхит 22-летнего защитника – 1,325 млн долларов

« Чикаго » объявил о подписании нового контракта с защитником Кевином Корчински , находившимся в статусе ограниченно свободного агента.

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