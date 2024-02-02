Два пожара за два дня произошли в Челябинске из-за проблем с электротехникой

В Челябинске участились случаи возгорания стиральных машин. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 2 февраля, в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту короткое замыкание стиральной машины привело к пожару и эвакуации людей.