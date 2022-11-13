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Бензема о травме: «У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. К ЧМ буду в хорошей форме»

Карим Бензема рассказал о своей травме. Форвард пропустил 5 из 6 последних матчей «Реала». «У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного.

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