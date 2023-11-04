Макрон приехал стричь, а вернулся бритым!

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Влад Владимиров
Опять этот &quot;лягушатник&quot; там в просак попал... Хреново иметь  мозг не в голове, а в иных местах... Когда пытаешься юлить, окажется иной финал...Так было раньше...И впредь тоже будет так всегда.)))
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