"Г-н Макрон, сначала на поклон к Путину": Приехавший за ураном в Казахстан француз опешил – рудники уже выкупили русские От прежней французской гордости и спеси остались одни воспоминания.
Макрон приехал стричь, а вернулся бритым!
Комментарии
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Влад Владимиров
Опять этот "лягушатник" там в просак попал... Хреново иметь мозг не в голове, а в иных местах... Когда пытаешься юлить, окажется иной финал...Так было раньше...И впредь тоже будет так всегда.)))
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