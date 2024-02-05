Критик Пирогов сообщил, почему история уборщика туалетов претендует на «Оскар»

Кинокритик Матвей Пирогов поделился сведениями о том, из-за чего умы зрителей оказались захвачены кинокартиной «Идеальные дни», которая не только оказалась крайне успешна в Каннах, но и обрела реальную возможность номинироваться на «Оскар».